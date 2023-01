Minusse am Dienstag für At & T

Heute lief es nicht so gut für die At & T-Aktie. Stand die Aktie bei Eröffnung noch bei 34,45 €, fuhr sie heute ein Minus von -0,88% ein und schloss bei 33,80 €. Dabei sah es zeitweise gut aus für At & T. der Kurs erreichte heute zwischenzeitlich einen Höchststand von 34,55 €

Fazit? Auch heute können die At & T-Anleger nicht aufatmen, auch wenn der Kursverlust mit -0,88% nicht ganz so gravierend wie gestern ausfiel.

Der heutige Börsentag reiht sich in die generellen Abwärtstrend der At & T-Aktie ein: Um insgesamt -9,14% sakt ihr Wert in den vergangenen 12 Monaten.