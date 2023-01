S&P 500 Index: Nur noch wenige Tage bis Zinsentscheid

Am 1. und 2. Februar werden wieder die bedeutendsten Notenbanken FED und EZB ihre neuen Zinssätze festlegen und für die ein oder andere Überraschung sorgen. Bis dahin allerdings dominieren Quartalsberichte das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten, insbesondere der marktbreite US-Index S&P 500 rückt nun durch einen potenziellen Ausbruch über seinen laufenden Abwärtstrend in den unmittelbaren Fokus.

Entscheidend sind allerdings weiterhin nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb von 4.100 Punkten, nur in diesem Szenario dürfte sich ein nachhaltiges Kaufsignal zumindest mit vorläufigen Zielen um 4.200 und 4.325 Punkten für den S&P 500-Index durchsetzen. Eine überschießende Welle könnte sogar an 4.395 Punkte heranreichen, ehe wieder längere Gewinnmitnahmen folgen.

Auf der Unterseite ist der Index durch den 50-Tage-Durchschnitt bei 3.909 Punkte vergleichsweise gut abgesichert, erst darunter dürfte ein Rücklauf zurück an die Dezembertiefs bei 3.764 Punkten bevorstehen.

Ein derartiges Szenario deutet sich aufgrund der dynamischen Kursgewinne der letzten Tage aber nicht an, auch kam es nicht zu einer erwarteten 1-2-3-Konsolidierung seit dem Doppelhoch um 4.100 Punkten, was die Entschlossenheit bullischer Marktteilnehmer zusätzlich unterstreicht.