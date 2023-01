Wienerberger-Anleger freuen sich

Bei Wienerberger ging es heute aufwärts. Bei Tagesende notierte die Aktie 26,68 € und legte so verglichen mit seinem Eröffnungspreis von 26,50 € 1,37% zu. Zeitweise stieg der Preis auf 26,76 €, der tiefste Stand wurde heute bei 26,36 € erreicht. Die Freude bei Wienerberger über den Kursanstieg an diesem Dienstag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (2,25%) in Grenzen halten. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Wienerberger-Aktie um dramatische -14,49% abwärts.