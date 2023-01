At & T beendet den Mittwoch mit Verlusten

At & T geht heute mit einem Minus vom Parkett.

Mit einer Einbuße von -2,37% schloss die Aktie heute bei 33,00 €. Das entspricht einem absoluten Verlust von -0,80 € gegenüber dem Preis bei Börseneröffnung von 33,80 €.

Zum Glück gab es gegen Ende des Tages eine Kurserholung, der Tiefststand der At & T-Aktie lag zeitweise bei 32,70 €. Somit verzeichnet At & T nun schon zum wiederholten Mal in Folge eine negative Kursentwicklung.

Ein Blick auf die letzten 12 Monate sorgt bei Anlegern für weitere Sorgen: Um ganze -14,84% brach der Preis der At & T-Aktie ein.