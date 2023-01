DAX: Investoren halten sich zurück

Am Dienstag hielt sich der Deutsche Aktienindex DAX in der Handelsspanne vom Montag in einer groben Seitwärtsspanne auf und tendierte überwiegend talwärts. Mit Hinzukommen der US-Börsen konnte sich das Barometer etwas stabilisieren, nennenswerte Impulse wurden allerdings keine etabliert.

Noch immer ist aus charttechnischer Sicht ein Rücklauf des deutschen Leitindex auf mindestens 14.818 Punkte zu favorisieren, ein weiteres Ziel könnte bei 14.585 Zählern liegen. Solange allerdings die Berichtssaison für Höhen und Tiefen unter Anlegern sorgt, dürfte sich die Volatilität auch auf die Indizes niederschlagen.

Übergeordnet könnte nach Abschluss einer erfolgreichen Konsolidierung dann der Bereich um 15.304 und 15.542 Punkten angesteuert werden. Für diese Schritte müssten jedoch die Vorwochenhochs bei 15.269 Punkten zwingend per Tagesschlusskurs überwunden werden.

Erste Wirtschaftsdaten für Mittwoch, den 25. Januar stehen zu 10:00 Uhr mit dem ifo-Geschäftsklimaindex Deutschlands per Januar auf der Agenda, erst am späten Nachmittag stoßen die USA mit wöchentlichen Rohöllagerbeständen um 16:30 Uhr dazu. Ansonsten liegt der Fokus weiter auf der Berichtssaison, allen voran bei US-Unternehmen. Unter anderem werden AT & T, Hess, Abbott Laboratories, und Tesla ihre Bücher für Investoren öffnen.