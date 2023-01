GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Vereinbarung

GoldenPeaks Capital unterzeichnet Virtual Power Purchase Agreement mit Mondelēz International

Warschau, 25. Januar 2023 – GoldenPeaks Capital, ein Unternehmen, das sich auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiert hat und in ganz Europa in erneuerbare Energiequellen investiert, hat mit Mondelēz International ein 12-jähriges Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) abgeschlossen, welches die strombezogene CO2-Bilanz der Werke des Unternehmens in Polen kompensiert. Im Rahmen des Virtual Power Purchase Agreement wird GoldenPeaks jährlich etwa 126 Gigawattstunden kohlenstofffreien, erneuerbaren Strom liefern, der von verschiedenen Anlagen in Polen mit einer erwarteten Spitzenkapazität von 109 Megawatt produziert wird. Mondelēz International, ein weltweit führender Anbieter von Snacks, hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen in seiner gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen. Das Virtual Power Purchase Agreement mit GoldenPeaks Capital trägt zu diesem langfristigen Ziel bei. Diese Vereinbarung zielt darauf ab, während ihrer vereinbarten Laufzeit mehr als 1 Million Tonnen CO2-Äquivalent einzusparen. Es wird den strombezogenen CO2-Fußabdruck der Werke von Mondelēz International in Polen in etwa kompensieren. Die Energieproduktion soll noch im Januar 2023 beginnen. Für GoldenPeaks Capital ist dies das vierte VPPA in Polen. Mit fast 500 GWh an Solar-PPAs, die im Jahr 2022 unter Vertrag genommen wurden und einem mehr als doppelten Volumen das für 2023 geplant ist, ist GoldenPeaks Capital einer der Marktführer und zuverlässiger Partner für Unternehmen im Prozess der Dekarbonisierung.

Adriano Agosti, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital, sagt: „Wir sind stolz darauf, mit Mondelez International, einem der größten Snackunternehmen der Welt, einen virtuellen Stromabnahmevertrag unterzeichnet zu haben, der ihnen hilft, ihren Anteil an erneuerbarer Energie in ihren eigenen Produktionsbetrieben zu erhöhen und zu ihrem langfristigen Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen beizutragen.“ GoldenPeaks ist eine globale Investmentgruppe, die sich über internationale Tochtergesellschaften der Wertschöpfung und dem Wachstum verschrieben hat, in erster Linie über die Erzeugung von und den Handel mit erneuerbaren Energien. Sie ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn. Die Gruppe wird das Tempo bei der Gestaltung der Branche im Bereich der erneuerbaren Energien weiter erhöhen, indem sie die nahtlose Integration aller Sektoren von GPC anwendet und dies über eine einzigartige Angleichung von Methoden, Ethik und Zielen sicherstellt. Medienanfragen :



Über GoldenPeaks Capital:



GoldenPeaks Capital ist ein Erzeuger sauberer Energie, der sich auf den schlüsselfertigen Bau und Betrieb von erneuerbarer Solar- und Windenergie konzentriert. Es verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten auf der ganzen Welt mit einer Gesamtkapazität von über 6.000 MW, die durch seine 100-prozentigen Tochtergesellschaften wie Spectris Energy in Polen abgeschlossen und implementiert wurden.













