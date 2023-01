Habeck erwartet Konjunkturaufhellung ab Frühjahr - Risiken lauern aber überall

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet auch dieses Jahr mit viel Gegenwind.

Überall lauerten Risiken, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. Die Situation bleibe volatil. Es gebe eine Zurückhaltung bei bestimmten Investitionen, etwa in der Baubranche. Habeck ergänzte, eine schwere Wirtschaftskrise sei trotz Energieengpässen und der hohen Inflation aber abgewendet worden. "Wir gehen jetzt davon aus, dass die Rezession kürzer und milder ist, wenn sie denn stattfindet überhaupt."

Im Gesamtjahr 2023 rechnet die Bundesregierung mit einem leichten Wachstum von 0,2 Prozent. Die Lage werde sich im Jahresverlauf verbessern, so die Leiterin der Grundsatzabteilung für Wirtschaftspolitik im Ministerium, Elga Bartsch. Die Aufhellung sollte ab dem Frühjahr einsetzen.

