IG Podcast: Starker Jahresstart des DAX

Der Jahresstart ist stark verlaufen, vor allem im DAX. Die psychologische Marke von 15.000 Punkten hält zu Wochenbeginn. Wie ist die Lage? Chartanalyst Salah Bouhmidi von IG: „Die Ampel ist auf Grün umgeschlagen und das an allen Aktienmärkten“. Wichtig wird die charttechnische Lage in den USA. „Ich schaue gerne auf drei wichtige Muster: Die Weihnachtsrallye, der Weihnachtsmann enttäuscht die Börse nie, so auch diesmal. Den Fünftagesindikator, der ist auch positiv. Jetzt müssen wir noch auf den Januarindikator warten. Wenn der auch positiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Jahr positiv wird“. In der Berichtssaison kommen nun auch die großen Techs dran. Netflix hat positiv überrascht. Was sagt die Charttechnik? „Die Aktie ist in einem schönen neuen Aufwärtstrend.“ Bei Alphabet waren es Meldungen über Stellenstreichungen, die den Kurs beflügelt haben.

Wer ist der Gast dieser Folge?

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets bei IG. Als studierter Wirtschaftswissenschaftler (M. Sc.) hat sich Herr Bouhmidi intensiv mit Kapitalmarkttheorie und quantitativer Analyse beschäftigt. Neben den psychologischen Aspekten des Tradings befasst er sich zudem mit der statistischen Modellierung von Handelsstrategien und Testverfahren. Er gilt als ausgewiesener Experte insbesondere für Indizes, Gold und Kryptowährungen.