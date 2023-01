Lindner tauscht Europa-Staatssekretär aus

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) treibt den personellen Umbau an der Spitze seines Ressorts mit einem weiteren Wechsel einer Führungskraft voran. Der Staatssekretär für Europapolitik, Internationales und Finanzmärkte, Carsten Pillath, soll seinen Posten im Frühjahr räumen, wie aus einem am Mittwoch bekanntgewordenen Schreiben Lindners hervorgeht. Nachfolger soll demnach Heiko Thoms werden, derzeit Botschafter in Brasilien.

Pillath, der ursprünglich bereits zum Jahresende 2021 in den Ruhestand gehen wollte, war von Lindner zu dessen Amtsantritt erst vor gut einem Jahr "reaktiviert" worden. Nun schrieb Lindner, Pillath werde zum 1. April 2023 "in den regulären Ruhestand zurückkehren, aus dem ich ihn zu meinem Amtsantritt im Dezember 2021 zurückgeholt hatte". Lindner hatte den heute 66-jährigen Ökonomen und erfahrenen EU-Spitzenbeamten nach eigener Aussage gebeten, "seinen Start im ersten Jahr auf europäischer und internationaler Ebene mit seiner großen Erfahrung und Expertise zu begleiten".

Der künftige Staatssekretär Thoms war den Angaben zufolge vor seiner Zeit als Botschafter in Brasilien Gesandter Deutschlands bei der NATO in Brüssel sowie Botschafter und Stellvertretender Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen in New York. Mit dieser Personalentscheidung wolle er das internationale Gewicht des Bundesfinanzministeriums "innerhalb der Bundesregierung und in der Außenvertretung dauerhaft erhöhen", betonte Lindner./sl/DP/jha