Microsoft, Tesla, ASML, Danaher, J&J, Alphabet u.v.m.: Ausverkauf schon nutzen?

„aktienlust live am Nachmittag“ – heute mit Christian Henke von IG!

An diesem Mittwoch geht es mal zur Abwechslung wieder mal richtig in den Keller, nachdem die Aktienmärkte seit Jahresbeginn ja sehr gut unterwegs waren. Auslöser sind gemischte Zahlen in der nun allmählich heiß laufenden Berichtssaison.

Vor allem im Technologiebereich sorgt heute Microsoft für „dunkle Wolken“. Ist das gerechtfertigt? Auf der anderen Seite haben viele andere Unternehmen wie ASML sehr gute Zahlen geliefert. Was ist zu tun? Und wie steht es um Tesla? Der Konzern berichtet ja heute nachbörslich. Bekanntlich haben ja viele Shorties den Titel im Visier. Auf was sollte man da achten? Hierzu holt sich Jürgen heute Christian Henke vom Broker IG in die Sendung. Das und vieles mehr gibt es heute bei „aktienlust live am Nachmittag“!