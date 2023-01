Regierung erwartet 2023 Exportdämpfer - Arbeitsmarkt weitgehend stabil

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die deutschen Exporte dürften dieses Jahr weniger stark zulegen.

Im Reuters am Mittwoch vorliegenden Jahreswirtschaftsbericht geht die Bundesregierung von einem Plus von 2,2 Prozent aus, nachdem es 2022 noch 3,2 Prozent waren. Der Arbeitsmarkt dürfte sich weitgehend stabil entwickeln. Die Arbeitslosenquote schätzt die Regierung dieses Jahr auf 5,4 Prozent, ein Tick mehr als 2022.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Details aus dem Bericht am Nachmittag erläutern. "Die Ausgangslage zum Jahreswechsel stellt sich günstiger dar als in der Herbstprojektion angenommen", heißt es in dem Bericht. "Trotzdem bestehen nach wie vor hohe Unsicherheiten für die deutsche Wirtschaft." Die Regierung schätzt das Wirtschaftswachstum 2023 auf 0,2 Prozent, wie bereits vergangene Woche durchgesickert war.

