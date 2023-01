Sixt: Hier geht noch was!

Ein Blick auf den Kursverlauf seit Ende 2021 und einem Niveau von 170,30 Euro zeigt die Sixt-Aktie in einem breiten Abwärtstrend, wobei ein Sekundärtrend zu Beginn dieses Jahres dynamisch überwunden werden konnte. Dies brachte sogleich Kursgewinne auf 109,90 Euro hervor, am EMA 50 und 100,00 Euro beißt sich die Aktie jedoch scheinbar die Zähne aus. Nichtsdestotrotz könnte bei weiterem Kapitalzufluss das Papier noch profitieren und oberhalb des 38,2 % Fibonacci-Retracements eine längere Erholungsphase mit mittelfristigen Zielen einschlagen. Wer bis zu dieser Stelle investiert war, sollte vielleicht auch an Gewinnmitnahmen denken. Der Schatten auf der Oberseite der aktuellen Wochenkerze mahnt nämlich zur Vorsicht, hier erfolgen bereits erste Gewinnmitnahmen.

Hohe Hürden voraus

Aus technischer Sicht könnte demnächst eine Konsolidierungsphase bei Sixt einsetzen, Ziele lägen um 101,90 und darunter sogar im Bereich von 98,30 Euro. Für einen Anstieg an 127,00 und darüber an 135,90 Euro bedarf es dagegen eines nachhaltigen Kurssprungs mindestens über das 38,2 % Fibo bei derzeit 114,40 Euro. Geht es dagegen unter 94,00 Euro abwärts, würden der Sixt-Aktie Abschläge sogar auf 87,80 Euro drohen. Insgesamt aber wird an der Long-Variante festgehalten.