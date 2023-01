TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Januar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. Januar

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Givaudan, Q4-Zahlen 07:00 NLD: ASML, Q4-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Easyjet, Q1-Trading-Update 08:00 EUR: NfZ-Neuzulassungen 12/22 12:00 SPA: Siemens Games, außerordentliche Hauptversammlung (First Call) 12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen 22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen 22:00 USA: Tesla, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe, Auftragseingang 11/22 09:00 SPA: Erzeugerpreise 12/22 10:00 DEU: Ifo-Index 01/23 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex 01/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 01/23 16:00 CAN: Notenbankentscheidung 16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten DEU: Jahreswirtschaftsbericht mit Konjunkturprognose SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung der Internationalen Grünen Woche in Berlin HINWEIS: Börsenfeiertag in China und Hongkong

