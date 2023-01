Weltweite Störungen bei Microsoft Teams, Outlook und anderen Diensten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt/Bangalore (Reuters) - Im zukunftsträchtigen und wachstumsstarken Cloud-Geschäft hat Microsoft am Mittwoch mit massiven technischen Schwierigkeiten gekämpft.

Weltweit meldeten Tausende Nutzer auf Webseiten wie Downdetector.com Probleme beim Zugriff auf Emails über Outlook oder mit Teams-Videokonferenzen. Microsoft machte zunächst keine Angaben über die Zahl der Betroffenen. Ursache des Ganzen seien offenbar Änderungen am Netzwerk, die den Zugriff auf die Server der Cloud-Sparte Azure beeinträchtigten. Diese seien rückgängig gemacht worden, teilte das Unternehmen auf Twitter mit.

Dort tauschten sich viele Kunden über die Störung aus. #Microsoft und #MicrosoftTeams gehörten zu den am häufigsten genutzten Hashtags bei dem Kurznachrichtendienst.

Die Chat- und Videokonferenz-Software Teams wird weltweit von etwa 280 Millionen Menschen genutzt. Viele Unternehmen und Bildungseinrichtungen nutzen es zur Organisation des Alltags. Die aktuelle Störung beeinträchtigt Microsoft zufolge auch andere Dienste wie die Email-Server Exchange oder die Online-Speicher SharePoint und OneDrive.

Sprecher von Unternehmen wie Bayer oder BASF bestätigten Probleme mit ihren Mails, konnten zunächst aber keine Aussagen über weitere Beeinträchtigungen machen. Der Deutschen Börse zufolge ist der Wertpapierhandel von den Störungen bei Microsoft nicht betroffen.

Die Cloud-Sparte war eine der wenigen Lichtblicke in der Microsoft-Bilanz des abgelaufenen Quartals. Sie wuchs um 31 Prozent, während der Konzernumsatz mit einem Plus von zwei Prozent so wenig zulegte wie seit Jahren nicht. Allerdings blieb die Prognose des Unternehmens für den Cloud-Umsatz im laufenden Quartal mit 21,7 bis 22 Milliarden Dollar hinter der durchschnittlichen Markterwartung von 22,14 Milliarden Dollar zurück.

