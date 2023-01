DAX: Kampf um 15.000 Punkte

Im gestrigen Handelsverlauf hatte der Deutsche Aktienindex DAX mit der Kursmarke von rund 15.000 Punkten zu kämpfen und unterschritt diese intraday sogar. Mithilfe der US-Indizes konnten die Verluste allerdings auf ein Minimum reduziert werden. Nichtsdestotrotz sind die Abwärtsrisiken weiterhin omnipräsent.

Im konkreten Zahlen bedeutet dies unterhalb eines Kursniveaus von mindestens 14.969 Punkten weiteres Korrekturpotenzial zunächst auf die Vorwochentiefs bei 14.906 Zählern und dann schließlich in einer dritten Welle auf 14.818 Punkte. Von dort aus könnte das Barometer dann wieder Kurs Richtung Norden nehmen.

Übergeordnet steht immer noch die Vermutung eines weiteren Anstiegs nach Beendigung einer erfolgreichen Konsolidierung zurück an 15.304 und darüber 15.542 Punkte im Raum.

Erste Wirtschaftsdaten stehen um 10:00 Uhr mit Italiens Geschäftsklima aus dem verarbeitenden Gewerbe per Januar auf der Agenda, zeitgleich werden Daten zum Verbrauchervertrauen aus Januar gemeldet.

Ab 14:30 Uhr geht es mit Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe der US-Amerikaner weiter, zeitgleich werden noch Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter per Dezember gemeldet. Der Chicago FED National Activity Index per Dezember und das Handelsbilanzsaldo für Waren ebenfalls per Dezember werden kommuniziert.