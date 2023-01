DAX® - Weiterer Versuch gen Norden?

Nach dem Bilderbuchstart ins neue Jahr hält der DAX® seit ein paar Tagen inne. Dennoch steht immer noch ein beachtliches Kursplus von über 8 % zu Buche. Charttechnisch ist das Aktienbarometer kurzfristig gefangen zwischen der Abwärtskurslücke vom 19. Januar (obere Gapkante bei 15.157 Punkten) und dem jüngsten Verlaufstief bei 14.906 Punkten. Letzteres fällt zudem in den wichtigen Rückzugsbereich zwischen 15.000 und 14.800 Punkten. Von Mai 2021 bis zum Frühjahr 2022 hat diese Bastion insgesamt sieben Mal ihre Bedeutung unter Beweis gestellt – nicht zuletzt als Nackenlinie der vor Jahresfrist ausgeprägten Topformation (siehe Chart). Für die aktuelle Verschnaufpause gibt es noch einen weiteren Grund. Kurzfristig signalisieren verschiedene Indikatoren – wie z. B. RSI und MACD – eine divergente Entwicklung, indem das bisherige Verlaufshoch bei 15.270 Punkten nicht mehr bestätigt wird. Dennoch dürfte der DAX® heute einen neue Rallyversuch starten und versuchen das o. g. Gap zu schließen. Rückenwind liefert dabei das Sentiment. Gemäß der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) fiel der Bullenanteil jüngst von 31 % auf 28,4 %. Eine rückläufige Stimmung in einem steigenden Markt stellt eher einen unterstützenden Faktor dar.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.