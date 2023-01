dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger werden wieder mutiger

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach der jüngsten Konsolidierung wird der Dax am Donnerstag klar im Plus erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 15 183 Punkte. Damit rückt der vor einer Woche bei 15 269 Punkten erreichte Höchststand seit Februar 2022 wieder in den Fokus. Mit einem starken Handelsende hatte es der Dow Jones Industrial am Vorabend minimal ins Plus geschafft. Die Technologiewerte der Nasdaq holten deutliche Verluste immerhin großteils auf. Tesla kletterten nachbörslich nach Zahlen fast 6 Prozent. In Hongkong gab es am Morgen dann deutliche Kursgewinne. Konsumausgaben und Tourismusdaten zeigten, dass die Erholung Fahrt aufnehme, hieß es.

USA: - ROBUST - Die US-Börsen haben am Mittwoch einen weiteren Tag in Folge ihre zum Handelsauftakt deutlichen Verluste im Verlauf spürbar verringert. Und auch dieses Mal gelang dem bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial der Sprung ins Plus. Zur Eröffnung hatte vor allem der Ausblick des Software-Giganten Microsoft den Anlegern die Laune verdorben und auch einige andere Großkonzerne hatten mit ihren Geschäftsberichten enttäuscht. Der Dow beendete den Tag schließlich mit plus 0,03 Prozent auf 33 743,84 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verringerte sein Minus auf 0,02 Prozent und damit auf 4016,22 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem kleinen Abschlag von 0,27 Prozent auf 11 814,69 Punkte aus dem Handel, nachdem er im frühen Geschäft zeitweise zweieinhalb Prozent eingebüßt hatte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Nach einer bisher starken Wochen haben sich die Anleger an der Börse in Tokio am Donnerstag erst einmal zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27 362,75 Punkten und damit 0,1 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong holte die jüngst starke Entwicklung der anderen Märkte nach einer dreitägigen Feiertagspause mit einem Anstieg um rund zwei Prozent nach. In Festlandchina wird wegen der Feierlichkeiten rund um das Neujahrsfest weiter nicht gehandelt.

DAX 15081,64 -0,08% XDAX 15146,72 +0,18% EuroSTOXX 50 4148,11 -0,12% Stoxx50 3860,98 -0,09% DJIA 33743,84 +0,03% S&P 500 4016,22 -0,02% NASDAQ 10011814,69 -0,27%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 138,54 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0919 +0,04% USD/Yen 129,39 -0,16% Euro/Yen 141,27 -0,12%

ROHÖL:

Brent 86,15 +0,03 USD WTI 80,35 +0,20 USD

