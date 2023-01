dpa-AFX Presseschau für den 26. Januar - 2. Aktualisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 12.00 Uhr:

- Der CSU-Vize und Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, fordert angesichts des Krieges in der Ukraine eine Neuaufstellung der Rüstungsproduktion in der EU, Interview, Funke

- Das Sanierungsvorhaben von Galeria Karstadt Kaufhof konkretisiert sich. Für die Zahlung der Gläubiger sieht der Insolvenzplan eine Summe von rund 50 Millionen Euro vor, Lebensmittelzeitung

- Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, will Gutverdienern weniger Rente zusichern als bislang. Das sei "ein Vorschlag, der ausgleichen soll, dass die Menschen, die mehr verdienen, auch typischerweise länger leben", Interview, RTL/ntv

- Kurz vor dem Spitzentreffen der Ampel-Koalition hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) seine Position zum Straßenbau bekräftigt, Interview, RTL/ntv-Frühstart

bis 6.45 Uhr:

- VW-Amerikachef Pablo Di Si: Volkswagen-Konzern will sich im wichtigen US-Markt nicht auf einen Preiskampf mit Tesla einlassen, FAZ

- Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der kommunalen Unternehmen (VKU): Es läuft auf Verdoppelung der Gas- und Stromtarife hinaus, Neue Osnabrücker Zeitung

- Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der kommunalen Unternehmen (VKU), drängt Regierung zu "massiver Beschleunigung" von Windkraft-Genehmigungen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Facebook-Muttergesellschaft Meta zahlt BuzzFeed Millionen von Dollar, um mehr Content-Produzenten auf die Plattformen des Social-Media-Riesen zu bringen, WSJ

- Beratungsunternehmen und Wirtschaftsprüfer EY will in Deutschland Zahl der Partner reduzieren und Stellen streichen, FT

- Florian Köbler, Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, gegen Fristverlängerung für Grundsteuererklärung, Funke Mediengruppe

- Ex-Geheimdienstkoordinator Bernd Schmidbauer als Lobbyist für "Intellexa"-Konsortium: Umstrittene Spionagesoftware Bundesbehörden angeboten, SWR und Welt

- US-Verkehrsbehörde untersucht Flugplan von Southwest Airlines nach der Panne im Ferienflugverkehr, WSJ

bis 5.00 Uhr:

- Rheinmetall will Leopard-Panzer für Ukraine mit viel Munition bestücken, Rheinische Post

- Im Streit um die Frage, ob die Ampelkoalition auch die Planung und den Bau von Autobahnen beschleunigen will, stehen sich FDP und Grüne vor dem Koalitionsausschuss am Donnerstag weiter unversöhnlich gegenüber, T-Online

bis 23.45 Uhr:

- Karrierenetzwerk "Fondsfrauen": Männerdominanz in der Branche schreckt ab, Interview mit Mitbegründerin Anne Connelly, BöZ

- Die italienische Hörgeräteakustik-Kette Amplifon ist in einem schwierigen Marktumfeld auf Wachstumskurs. Nun will das Unternehmen in Deutschland die Nummer 1 werden, Interview mit Konzernchef Enrico Vita, BöZ

- E-Zigarettenhersteller Juul spricht mit drei Tabakkonzernen über möglichen Verkauf, strategisches Investment oder Partnerschaft, WSJ

bis 21.00 Uhr:

- Die finnische Regierung hat erstmals seit Jahren wieder eine Ausfuhrgenehmigung für den Export von Verteidigungsmaterial an die Türkei erteilt, Hufvudstadsbladet und Helsingin Sanomat

- Hackerangriffe nach Panzer-Entscheidung - Aus Russland kommen Drohungen von Hackern gegen deutsche Behörden und Unternehmen, HB

- "Projekt Orca" - Die verstaatlichten Uniper und Sefe sollen bedeutende Rollen auf dem Energiemarkt spielen. Ein Unternehmen soll "nationaler Wasserstoffakteur" werden, HB

- Startup Tado lockt mit smarter Heizungs-App neue Investoren an, HB

- Volkswagen gibt aggressive Ziele für die USA aus - US-Chef Pablo Di Si kündigt ein neues E-Auto an - und will sich nicht auf einen Preiskampf mit Tesla einlassen, FAZ

- Elon Musk verhandelte mit Investoren über den Verkauf neuer Twitter-Aktien im Wert von bis zu drei Milliarden US-Dollar, um Schulden zurückzuzahlen, WSJ

/jha/nas/zb/stk/mis