EQS-News: Aduro Clean Technologies nimmt am Uttar Pradesh Global Investors Summit in Indien teil

Sarnia (Ontario), den 26. Januar 2023 - Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT, OTCQB: ACTHF, FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten Technologien auf Wasserbasis zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffen sowie zur Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen zu Ressourcen der neuen Ära und hochwertigeren Kraftstoffen, freut sich, seine Teilnahme am bevorstehenden Uttar Pradesh Global Investors Summit (UPGIS) 2023 anzukündigen, der für den 10. bis 12. Februar in Lucknow geplant ist. Die Konferenz, eine Vorzeigeveranstaltung der Regierung von Uttar Pradesh in Indien, wird politische Entscheidungsträger, Unternehmensführer, Wirtschaftsdelegationen, Akademiker, Think-Tanks sowie politische und staatliche Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammenbringen, um Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und Partnerschaften zu schmieden. Die UPGIS 2023 wird sektorspezifische Wissensveranstaltungen, grenzüberschreitende Investitionszusagen und eine Innovationsausstellung umfassen. Aduro wird seine HydrochemolyticTM-Technologie für das Aufbereiten von Kunststoffen vorstellen. Das ist eine chemische Recyclingtechnologie der nächsten Generation, die eine Lösung für das wachsende Kunststoffabfallproblem und ein Katalysator für wirtschaftliches Wachstum ist. Darüber hinaus wird Aduro Einzelgespräche mit Regierungsbehörden, Wirtschaftsvertretern, strategischen Partnern und interessierten Investoren führen. „Wir freuen uns sehr über die Teilnahme am Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023, da sie uns die Möglichkeit bietet, die einzigartige Geschichte von Aduro einer neuen und vielfältigen Gruppe von potenziellen Partnern und Investoren vorzustellen", sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Als bevölkerungsreichster Bundesstaat Indiens ist Uttar Pradesh ein idealer Standort für uns, um unsere HydrochemolyticTM-Technologie für das Aufbereiten von Kunststoffen vorzustellen. Wir sind gut aufgestellt, um unser Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus fortzusetzen, und wir freuen uns auf persönliche Gespräche mit potenziellen Interessengruppen, um zu erörtern, wie unsere Technologie einen positiven Einfluss in der Region haben kann." Als Unterzeichner des Pariser Abkommens über den Klimawandel arbeitet Indien daran, die Kohlendioxidemissionen zu verringern und das wachsende Problem der Kunststoffabfälle anzugehen. In Indien fallen jährlich 8,5 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle an, wobei die Müllsammelquote bei 70-80 Prozent liegt, es an der Abfalltrennung an der Quelle mangelt und die Infrastruktur für die Sortierung unzureichend ist. Der Bundesstaat Uttar Pradesh, der bevölkerungsreichste Staat des Landes und die drittgrößte Volkswirtschaft, hat eine geschätzte Bevölkerung von 230 Millionen Menschen. Es besteht großes Interesse und Bedarf an innovativen Lösungen, um das wachsende Plastikmüllproblem in Indien anzugehen, zumal sich das Pro-Kopf-Aufkommen an Plastikmüll in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt hat. All diese einzigartigen Eigenschaften tragen zu der hohen potenziellen Nachfrage nach Aduros Lösung der nächsten Generation für das Aufbereiten von Kunststoffabfällen bei und machen Aduros Teilnahme an der UPGIS sehr opportun und zeitgerecht. Über den Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 Der Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 (UPGIS 2023) ist eine von der Regierung von Uttar Pradesh organisierte Vorzeige-Investitionsveranstaltung. Das Gipfeltreffen findet vom 10. bis 12. Februar 2023 in Lucknow statt und bringt politische Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer und Regierungsbeamte aus der ganzen Welt zusammen, um Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und Partnerschaften zu schmieden. UPGIS 2023 steht im Einklang mit dem Ziel, Indien zu einer 5-Billionen-Dollar-Wirtschaft zu machen, und zielt darauf ab, Uttar Pradesh innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einer 1-Billion-Dollar-Wirtschaft zu machen. Die UPGIS 2023, zu der über 10.000 Delegierte aus mehr als 20 Ländern erwartet werden, wird als Plattform für Geschäftskontakte und Wissensaustausch dienen. Mehr Informationen finden Sie unter https://invest.up.gov.in/upgis2023/index.html. Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder regenerativ erzeugte Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Ofer Vicus, CEO ovicus@adurocleantech.com Abe Dyck, Investor Relations ir@adurocleantech.com +1 604-362-7011 Investor Cubed Inc. Neil Simon, CEO nsimon@investor3.ca + 1 647 258 3310 Zukunftsgerichtete Aussagen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

