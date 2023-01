Erdgaspreis: Gasspeicherstand in Deutschland fällt auf 83 Prozent

Der Füllstand der Gasspeicher in der Bundesrepublik Deutschland liegt am Donnerstag (26. Januar 2023) bei rund 83 Prozent. Laut Bundesnetzagentur sei die Gasversorgung jedoch stabil. Eine in der Fachsprache sogenannte Gasmangellage werde diesen Winter zunehmend unwahrscheinlich, heißt es. Hintergrund für den sinkenden Gasverbrauch in Deutschland bleiben die zuletzt wärmeren Temperaturen über Weihnachten, welche sich mittlerweile aber schon wieder verändert haben.

Am Donnerstagnachmittag notiert der Erdgaspreis (NGS) bei rund 2,77 Dollar je MMBtu 1 MMBtu = 1 million British thermal units = 293.297 22222222 Kilowattstunden) und damit rund 5,76 Prozent niedriger im Vergleich zum Vortag.

Bundesnetzagentur ruft zu Einsparungen auf – Deutsche Gasspeicher bleiben aber gut gefüllt

Unter dem Strich bleiben die deutschen Gasspeicher gut gefüllt. „In der dritten Kalenderwoche sparen wir temperaturbedingt (zu) wenig Gas“, twitterte Behördenpräsident Klaus Müller über den Kurznachrichtendienst Twitter. „Trotz gut gefüllter Gasspeicher und wichtiger neuer LNG-Terminals brauchen wir für den Winter 23/24 20 Prozent Einsparungen“, hieß es weiter.