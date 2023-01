Hannover Rück SE: Angriff auf das Vorcorona-Hoch

Werbung

Stabiler Anker in unruhigen Zeiten

Wir leben gerade nicht in normalen Zeiten, besonders in Europa. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges und die langen Corona-Lockdowns in China haben der europäischen Wirtschaft zugesetzt. Hinzu kommen die Zinssteigerungen der Europäischen Zentralbank, die die Aufnahme von Fremdkapital verteuern. Den weltweit drittgrößten Rückversicherer, die Hannover Rück, lässt dieses Szenario bisher kalt. Denn das Wachstum in der Rückversicherung wird durch langfristige Trends unterstützt. Zudem verfügt das Unternehmen über ein effizientes Geschäftsmodell und ein stabiles Ertragsprofil. Die Eigenkapitalrendite ist attraktiv: Auf Sicht der letzten zehn Jahre lag diese durchschnittlich bei 12,6 %, auf Fünfjahressicht immerhin noch bei 11,4 %. Diese liegt damit deutlich über dem Sektordurchschnitt von 5 %. Die Hannover Rück liegt auf Platz 1 im Wettbewerbsvergleich. Das starke Risikomanagement unterstützt dabei die nachhaltige Performance. Beim Prämienwachstum kann der Rückversicherer ein beschleunigtes Wachstum in der traditionellen Schaden- und Unfallrückversicherung bei verbesserter Rentabilität verzeichnen. Darüber hinaus verspürt die Hannover Rück eine steigende Nachfrage aufgrund der Unsicherheit und Volatilität der letzten Jahre und hat sich als einer der führenden Anbieter von strukturierten und maßgeschneiderten Lösungen für Versicherer und Unternehmen positioniert. Hier profitiert der Rückversicherer einerseits vom Wachstum mit bestehenden Kunden auf der Grundlage langfristiger Beziehungen, anderseits zieht die Reputation neue Kunden an. Geographisch hat der Rückversicherer im asiatisch-pazifischen Raum durch die wachsende lokale Präsenz und durch erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement mit strategischen Kunden in China das stärkste Wachstum bei den Bruttoprämien erzielt. Zusätzlich hilft dem Rückversicherer auch die allgemeine Inflation, da diese vollständig in die Preisgestaltung eingeflossen ist.

Starkes Wachstum in den ersten neun Monaten 2022

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte der Rückversicherer an seine Erfolgsstory nicht nur anknüpfen, sondern das Wachstum sogar noch steigern. In den ersten neun Monaten wuchsen die gebuchten Bruttoprämien der Hannover Rück um 21,4 % im Jahresvergleich auf über 26 Mrd. Euro. Die verdienten Nettoprämien stiegen um 22,4 % auf rund 21,5 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis konnte um etwas weniger als 2 % auf rund 870 Mio. Euro zulegen. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet das Management ein Wachstum bei den gebuchten Bruttoprämien von über 7,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Konzernergebnis wird an der unteren Spanne der Prognose von 1,4 bis 1,5 Mrd. Euro erwartet. Aktionäre dürfen sich wieder über hohe Dividendenausschüttungen freuen. Für das Geschäftsjahr 2021 hatte der Rückversicherer eine Basisdividende über 4,50 Euro ausgeschüttet. Hinzu kam eine Sonderdividende von 1,25 Euro. Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten die Analysten auf Basis der Factset-Daten eine Dividende in Höhe von 6,23 Euro. Die Dividendenrendite liegt damit bei rund 3,3 %.

Ausbau des Transfers von Cyberrisiken in den Kapitalmarkt beabsichtigt

Erst vor wenigen Tagen hat der Rückversicherer einen weiteren innovativen Schritt in der Absicherungsstrategie getätigt. Erstmals wurden Cyberrisiken in substantiellem Ausmaß über eine proportionale Rückversicherungslösung in den Kapitalmarkt transferiert. Die Transaktion fällt in den Bereich versicherungsgebundener Wertpapiere (Insurance-Linked Securities, ILS). Die Hannover Rück ist seit 1994 in diesem Bereich tätig und nutzt die gesamte Bandbreite des ILS-Marktes für den Risikotransfer ihrer Kunden sowie für die Absicherung ihrer eigenen Risiken über den Kapitalmarkt. Mittlerweile zählt die Hannover Rück mit einem transferierten Volumen von rund 8 Mrd. Euro im Jahr 2022 zu den größten Anbietern im ILS-Markt. Die Transaktion, die mit dem langjährigen Geschäftspartner Stone Ridge durchgeführt wird, deckt Cyberrisiken im Portefeuille der Hannover Rück weltweit und ist langfristig angelegt. Der Markt für den Transfer von Cyberrisken ist attraktiv, da hohe Durchschnittsrenditen und eine geringe Korrelation zu Anleihen und Aktien erwartet werden. Der Rückversicherer beweist einmal mehr seine Innovationskraft und beabsichtigt den Ausbau des Transfers von Cyberrisiken in den Kapitalmarkt. Die Aktie befindet sich seit Juni 2022 in einem stabilen Aufwärtstrend. Es steht der Ausbruch über das Vorcorona-Hoch an.

