Kupfer: Bullen räumen das Feld

Nach der Talfahrt von 5,039 auf 3,131 US-Dollar in der ersten Jahreshälfte 2022 stabilisierte sich der Kupferpreis an der langjährigen Unterstützung um 3,254 US-Dollar und drehte zur Oberseite ab. Hierbei ging es in fünf perfekten Wellen (Impuls) zurück an das maximale Erholungsziel um das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von grob 4,313 US-Dollar aufwärts. Aus technischer Sicht wurde damit das vorläufig gesamte Aufwärtspotenzial ausgeschöpft, sodass nun eine gesunde Konsolidierung erfolgen dürfte. Später könnten nach einer 1-2-3-Konsolidierung neuerliche Jahreshochs etabliert werden.

Gewinne mitnehmen

Da aus technischer Sicht nun das gesamte Aufwärtspotenzial für den Kupfer-Future ausgeschöpft wurde und sich zunehmend ein Topping-Muster ausbildet, sollten long-investierte Anleger jetzt vorsichtiger agieren. Denkbar wären in den kommenden Tagen Abschläge zunächst auf 4,110 und darunter 3,960 US-Dollar. Spätestens an den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 sollten aber wieder vermehrt Käufer zutage treten. Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 4,355 US-Dollar könnte dagegen weitere Begehrlichkeiten bullischer Marktteilnehmer wecken, Zugewinne an 4,577 US-Dollar wären dann denkbar. Ohne eine gesunde Konsolidierung dürfte die Rallye allerdings nicht weit laufen.