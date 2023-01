NVIDIA Corp. - Spannend hoch 10!

Gestern hatten wir an dieser Stelle die Ausbruchssituation beim Nasdaq-100® diskutiert. Diese vielversprechende Ausgangslage nahmen wir zum Anlass die 100 Einzelwerte aus dem Technologiebarometer hinsichtlich der Kriterien Relative Stärke und Kelly-Faktor abzuklopfen. Die Nvidia-Aktie weiß dabei gemäß beider objektiver Maßstäbe zu gefallen. Dazu kommt eine äußerst spannende Chartsituation. So steht aktuell der seit November 2021 bestehende Abwärtstrend (akt. bei 188,40 USD) zur Disposition. Ein nachhaltiger Ausbruch besitzt den zusätzlichen Charme, dass im Erfolgsfall zudem eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation endgültig abgeschlossen wäre (siehe Chart). Deren rechnerisches Kursziel lässt sich auf rund 265 USD veranschlagen. Im langfristigen Kontext könnte die Kursentwicklung der letzten 15 Monate darüber hinaus dann als Korrekturflagge interpretiert werden. Auf der Indikatorenseite lassen die bereits abgeschlossenen Bodenbildungen im Verlauf des MACD bzw. der RSL auf einen erfolgreichen Ausbruch hoffen. Um die vielversprechende Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte die Aktie in Zukunft nicht mehr unter das aktuelle Wochentief bei 178,18 USD zurückfallen.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

