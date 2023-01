Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Ostdeutsche in Führungspositionen

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Ostdeutsche in Führungspositionen:

"Dass Ostdeutsche in den Eliten unterrepräsentiert sind, ist seit Jahren bekannt - unterrepräsentiert sogar in den östlichen Bundesländern selbst. Dies hat mit der Transformation der 1990er-Jahre zu tun, die eine Transformation nach westdeutschen Regeln war und an zentralen Stellen von Westdeutschen vollzogen wurde. Der Fairness halber muss man sagen, dass die Ostdeutschen dafür mitverantwortlich sind. Viele wollten, dass es schnell geht. Demonstrierende riefen: "Kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, geh'n wir zu ihr." Das hatte Folgen."/ra/DP/jha