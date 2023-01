Sehr kleiner Verlust bei Mayr-Melnhof Karton

Mayr-Melnhof Karton wurde kaum gehandelt und ging am Ende des Tages mit einem kaum merklichen Minus aus dem Handel.

Mit einem Minus von -0,20 € beendete die Aktie heute den Tag kaum merkbar unter dem Eröffnungskurs von 153,80 €. der relative sanfte Verlust von -0,13% war zu verschmerzen. Vor Börsenschluss gab es keine Erholung mehr, Mayr-Melnhof Karton schloss auf Tagestiefstkurs.

Mayr-Melnhof Karton konnte das gestrige Minus von -1,66% also nicht ausgleichen, setzte den Abwärtstrend aber zumindest nicht mehr ganz so merklich wie am Vortag fort.

Der heutige Börsentag reiht sich in die generellen Abwärtstrend der Mayr-Melnhof Karton-Aktie ein: Um insgesamt -9,82% sakt ihr Wert in den vergangenen 12 Monaten.