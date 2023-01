Tesla bricht Rekorde – Aktie zieht rasant an

Der Elektrobauer Tesla Motors Inc hat im vergangenen Jahr so viel verdient wie noch nie. Doch der jüngste Optimismus könnte durch die getrübten Aussichten schon bald wieder einer nüchternen Betrachtungsweise weichen. Wenige Stunden nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen greifen Anleger bei den Papieren allerdings fleißig zu.

Laut IG-Indikation kostet ein Anteilsschein am Donnerstagmittag rund 156 Dollar (+8,50 Prozent) und damit so viel wie zuletzt Mitte Dezember.

E-Autobauer Tesla fährt Rekordgewinn ein

Trotz Lieferkettenprobleme und einer sinkenden Nachfrage hat der E-Autopionier Tesla im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn eingefahren. Unter dem Strich kletterte das Ergebnis (netto) um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar. Im letzten Quartal des Jahres 2022 notierte der Gewinn bei 3,69 Milliarden Dollar, was einem Plus von 60 Prozent entspricht.

„Es war ein fantastisches Jahr, unser bislang bestes“, sagte Musk.