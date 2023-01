Voestalpine legt zu

Zwischenzeitlich stand sie am 26.01.2023 sogar bei 30,44 €. Es bleibt abzuwarten, ob Voestalpine diesen Höchstwert in nächster Zeit wieder erreicht oder die Serie vorher ein Ende hat.

Bei Tagesende notierte die Aktie 30,36 € und legte so verglichen mit seinem Eröffnungskurs von 29,96 € 1,74% zu. Aber so gut lief es heute nicht immer, zeitweise notierte der Aktienkurs bei 29,82 €.

Offenbar etabliert sich bei Voestalpine ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,67% an.

Das Zwölf-Monats-Plus von 1,88% wurde durch den heutigen Börsenschluss noch einmal unterstützt.