Zumtobel Group-Aktie steigt leicht

Die Zumtobel Group-Aktie verabschiedete sich heute mit einem überschaubaren leichten Kursgewinn.

Bei Tagesende lag der Kurs mit 7,35 € um 0,41% im Plus. Die Aktie stieg über den Tag leicht von 7,28 € auf 7,35 €.

Die Aktionäre konnten sich freuen, sie konnten ihre Tagesgewinne über den Börsenschluss retten. Der Aufwärtstrend bei Zumtobel Group setzt sich also auch heute fort, wenngleich gemäßigter, wenn man den Zuwachs des Vortages von 1,10% bedenkt. Ungeachtet des heutigen erfreulichen Tagesabschlusses haben sich in den letzten Monate Verluste angehäuft. Inzwischen hat die Zumtobel Group-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -6,13% eingebüßt.