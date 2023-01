Bed Bath & Beyond: Auf der Schlachtbank

Der kriselnde US-Einrichter Bed Bath & Beyond kann aus einer Mitteilung der Börsenaufsicht SEC einen Kredit an seine Bank JP Morgan & Chase offenbar nicht zeitgerecht zurückzahlen und schürt einmal mehr Sorgen um eine mögliche Insolvenz. Ohnehin droht dem Unternehmen ein erneuter dreistelliger Millionenverlust im Quartal, das Unternehmen prüft eigenen Angaben nach alle strategischen Alternativen bis hin zu einem Konkurs.

Ein Blick auf die Kursentwicklung seit Anfang 2021 wirft auch nicht unbedingt ein gutes Bild auf den Verlauf der Aktie, zuletzt markierte das Unternehmen Anfang Januar bei 1,27 US-Dollar einen traurigen Tiefpunkt. Weitere Abschläge bis hin zu einer Insolvenz könnten sich demnächst einstellen und würden gewisse Handelsansätze zur Unterseite sehr attraktiv gestalten. Allerdings dürfte die Volatilität sehr hoch bleiben, wie der gestrige Kursabschlag eindrucksvoll gezeigt hat.

Trauriger Niedergang

Derart schwache Unternehmen weisen an den üblichen Handelsplätzen häufig erhöhte Volatilität auf, unterhalb der gestrigen Tagestiefs von 2,10 US-Dollar könnte durchaus noch ein weiterer Dip zurück an die Jahrestiefs bei 1,27 US-Dollar bevorstehen. Sollte Insolvenz eingereicht werden, würde die Aktie endgültig zum Pennystock mutieren und entsprechend im Wert gen Null tendieren. Aus technischer Sicht dürfte eine Erholungsbewegung erst oberhalb von 4,71 US-Dollar fruchten und Kursgewinne zunächst an die Jahreshochs bei 5,87 US-Dollar hervorbringen, darüber würde schließlich der EMA 200 bei 7,45 US-Dollar in den Fokus rücken. Woher derart positive Nachrichten allerdings herkommen sollen, bleibt fraglich.