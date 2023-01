DAX unverändert | US-BIP | Intel schockt den Markt | Auswirkungen auf ASML

Der DAX notiert nahezu unverändert zum Wochenausklang bisher und hat damit das US-BIP vom Vortag eher positiv bewertet. Hier schwingt natürlich auch wieder die Sorge mit, dass die US-Notenbank FED weiterhin die Zinsen entsprechend anheben wird. Doch die positiven Tesla-Zahlen überschatteten diese Gedanken an der Wall Street.

Nachbörslich versetzte Intel dann aber der Börse einen Schock. Die Aktien fielen um 10 Prozent auf ein neues 7-Jahrestief und haben damit den Rückgang bei Umsatz und Gewinn reflektiert. Über die genauen Zahlen und Gründe sprechen wir heute mit unserem Händler Veith an dieser Stelle und legen ebenso dar, was die Analysten denken und ob man dies mit ASML vergleichen kann. Der Produzent für Maschinen zur Herstellung von Chips hatte zwei Tage zuvor gute Zahlen präsentiert und sieht positiv in die Zukunft.

Dies gilt auch für den deutschen Chipwert Infineon, der heute sogar im Plus notiert. Ist damit der gesamte Sektor etwas differenziert zu betrachten?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.