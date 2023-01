DAX® - Vielversprechende Signale aus den USA

Der DAX® startete gestern den erwarteten, erneuten Rallyversuch. Ein vollständiges Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke verfehlte das Aktienbarometer allerdings um wenige Punkte (obere Gapkante bei 15.157 Punkten). Unter dem Strich hält somit die Verschnaufpause der letzten Tage an. Nach dem überaus freundlichen Jahresauftakt gibt es auch gute Gründe für das gegenwärtige Kräftesammeln. Doch vor allem aus den USA kommen hoffnungsvolle Signale. So gelang dem S&P 500® gestern der Spurt über den seit Anfang 2022 bestehenden Abwärtstrend (siehe Analyse S&P 500® ). Auch der Value Line Arithmetic Index – ein breitdiversifiziertes, gleichgewichtetes US-Aktienbarometer – kann gerade ein wichtiges Ausbruchssignal vorweisen. In den letzten Tagen hatten wir darüber hinaus verstärkt auf die vielversprechende Marktbreite verwiesen. In diesem Zusammenhang haben wir den Technologiesektor nochmals intensiv untersucht. 74 % der Einzelwerte aus dem Nasdaq-100® verfügen inzwischen wieder über ein MACD-Kaufsignal. Beim DAX® definieren das o. g. Gap und das Verlaufshoch bei 15.270 Punkten die nächsten Hürden, während die Marke von 14.800 Punkten eine wichtige Unterstützung darstellt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.