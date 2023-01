Der Freitag endet für Wienerberger mit 0,97% Gewinn

Der Kurs der Wienerberger-Aktie konnte am heutigen Freitag gut zulegen.

Mit einem Schlusskurs von 27,16 € hat die Wienerberger-Aktie heute 0,97% zu ihrem Vortagesschlusskurs von 26,90 € gutgemacht. Über den Tag legte sie heute 0,26 € zu.

Zeitweise stieg der Aktienkurs auf 27,22 €, der tiefste Stand wurde heute bei 26,74 € erreicht.

Offenbar etabliert sich bei Wienerberger ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,75% an.

Trotz der heutigen Gewinne summieren sich die Ergebnisse der letzten zwölf Monate zu einem dramatischen Resultat von -14,16% seit dem 28.01.2022.