Für At & T ging der Aktienkurs heute nach oben

At & T wurde heute vermehrt gehandelt; der Aktienpreis bewegte sich nach oben. Zum Eröffnungskurs von 32,00 € konnte At & T heute erfreuliche 0,78% zulegen, um bei 32,50 € zu schließen. Zeitweise stieg der Kurs auf 32,70 €, der tiefste Stand wurde heute bei 31,15 € erreicht. Die Freude bei At & T über den Zuwachs an diesem Freitag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-2,27%) in Grenzen halten. Trotz der heutigen Gewinne summieren sich die Resultate der letzten zwölf Monate zu einem dramatischen Ergebnis von -17,20% seit dem 28.01.2022.