Mayr-Melnhof Karton: -0,91% Minus

Die Mayr-Melnhof Karton-Aktie verabschiedete sich am Ende des heutigen Handelstages mit einem ordentlichen Minus. Bei Eröffnung stand das Papier noch bei 154,00 €. Der Kurs fiel dann im Laufe des Tages um -0,91%, um bei Börsenschluss bei 152,80 € zu landen. Zum Glück gab es gegen Ende des Tages eine Kurserholung, der Tiefststand der Mayr-Melnhof Karton-Aktie lag zeitweise bei 152,20 €. Der geringe Gewinn des Vortages (kaum nennenswerte -0,13%) wurde an diesem Freitag also leider durch einen Verlust zunichte gemacht. Der heutige merkliche Verlust schmerzt umso mehr, als die Aktie in den letzten 12 Monaten einbrach und heute mit einem 12-Monats-VErlust von -12,28% schließt.