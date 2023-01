Ministerin: Grüner Wasserstoff aus Australien bis spätestens 2030

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland soll nach dem Willen von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger spätestens ab 2030 sogenannten grünen Wasserstoff aus Australien beziehen. "Mein Ziel ist, dass spätestens 2030 die erste Lieferung wirklich in Deutschland ankommt", sagte die FDP-Politikerin am Freitag in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem australischen Energieminister Chris Bowen.

Deutschland und Australien fördern gemeinsam Projekte zum Aufbau einer Lieferkette für Grünen Wasserstoff. Deutschland müsse weiterhin Energie importieren, sagte Stark-Watzinger. Australien sei dafür der ideale Partner. "Sonne und Wind im Überfluss sind ideale Voraussetzungen für die Wasserstoff-Produktion auf Basis von erneuerbaren Energien." Stark-Watzinger verwies auch auf die politische Stabilität in Australien. Die Bundesregierung setzt auf grünen - also mit Hilfe von Wind- oder Sonnenenergie hergestellten - Wasserstoff als Energieträger der Zukunft.