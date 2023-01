Neues Programm soll gemeinwohlorientierte Unternehmen fördern

BERLIN (dpa-AFX) - Gemeinwohlorientierte Unternehmen können sich künftig für ein Förderprogramm des Bundes bewerben. Der Topf mit 89,6 Millionen Euro soll zunächst bis zum Jahresende zur Verfügung stehen, wie es am Freitag aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin hieß.

In Frage kommen Unternehmen, die ein soziales Ziel verfolgen und dafür einen Großteil ihrer Gewinne wieder investieren und bei denen die Mitarbeiter mitbestimmen können. Sie sollen aber zugleich am Markt bestehen. "Mit diesem Förderprogramm unterstützen wir gezielt gemeinwohlorientierte Unternehmen, damit sie Veränderungsprozesse für eine soziale und ökologische Wirtschaft vorantreiben können", erklärte Staatssekretär Sven Giegold (Grüne). "Das kann eine Bürgergenossenschaft sein, die in lokale Energienetze und digitale Infrastruktur investiert, ein Start-up, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Verfall von Lebensmitteln zu verhindern, ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen, das geflüchteten Menschen eine Arbeit bietet."

Unterstützt werden in dem Programm "React with Impact" Beratungsleistungen, die gerade noch jungen Unternehmen helfen sollen, sich professioneller aufzustellen. Themen können zum Beispiel eine Unternehmensgründung sein oder die Gewinnung von Investoren. Das Geld kommt aus einem EU-Topf./hrz/DP/ngu