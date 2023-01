Noch kannst du den doppelten Katalysator für deinen Vermögensaufbau nutzen: Wie lange wohl noch?

Einen Katalysator für den Vermögensaufbau finden wir im Zinseszinseffekt. Wer schon einmal mit einem gängigen Zinsrechner herumgerechnet hat, der sieht ziemlich schnell: Kleine Beträge mit dem richtigen Renditehebel können schnell zu etwas Großartigem heranwachsen. Oder, dass regelmäßiges Investieren kleiner Beträge mit dem Faktor Zeit für das eigene Vermögen sehr bedeutend sein kann.

Diese Erkenntnis ist vielleicht etwas banal, mag sein. Aber es gibt noch die Möglichkeit, einen doppelten Katalysator für den Vermögensaufbau zu nutzen. Jedoch hat man dabei nur eine der Komponenten in der eigenen Hand. Der zweite ist, wie heißt es so schön, marktabhängig.

Doppelter Katalysator für den Vermögensaufbau: Viel günstig kaufen!

Es ist eigentlich ziemlich simpel, wie man den doppelten Katalysator nutzen kann. Der Satz lautet: Viel und günstig kaufen. Ziemlich clever, oder? Wer preiswert die eigenen Aktien oder auch einzelne ETFs oder Indexfonds kauft, der kann mit einer höheren Rendite in den nächsten Jahren kalkulieren. So weit, so verständlich.

Aber die große Erkenntnis ist: Wir können selbst steuern, wie viel wir investieren. Natürlich innerhalb eines Limits dessen, was wir verdienen und was wir jeden Monat sparen können. Wer 500 Euro pro Monat zur Verfügung hat, der kann sich jedoch entscheiden, ob er 50 Euro pro Monat per ETF in einen Sparplan anlegen möchte. Oder aber, ob er vielleicht die vollen 500 Euro investiert. Entweder in eine einzelne Aktie oder eben auch in einen kostengünstigen Indexfonds.

Entscheidend für den Katalysator beim Vermögensaufbau ist jedoch: Man sollte auch wirklich preiswert kaufen. Das ist hingegen nur sekundär eine sehr bewusste Entscheidung. Zwar können wir sagen, dass der Markt tendenziell eher preiswert ist und im Jahr 2022 eine Korrektur hingelegt hat. Aber wir können nicht beeinflussen, wie lange der Markt noch so günstig ist. Das heißt: Wollen wir viel und günstig kaufen, so müssen wir unsere Investitionsentscheidung treffen, solange der Markt noch preiswertere Konditionen zu bieten hat.

Was willst du tun?

Die Kernfrage ist daher, was du nun tun möchtest: Noch scheint der Markt zumindest nicht zu teuer. Es gibt noch viele günstige Aktien, auf die man setzen kann. Entscheidend ist jedoch, dass man sich einerseits dazu aufrafft, den Einsatz zu erhöhen. Aber gleichzeitig auch dann viel kauft, wenn die Bewertungen ein solides Renditeversprechen zulassen.

Das können wir in gewisser Weise beeinflussen. Aber wir können eben nicht manipulieren, zu welchem Aktienkurs wir kaufen können. Das, was Mr. Market jeweils im Angebot hat, limitiert unsere Entscheidungen.

