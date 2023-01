S&P 500® - Der Katalysator schlechthin!

„Diese Zone ändert alles!“ Diese Überschrift zu unserer letzten Analyse des S&P 500® vom 23. Januar (die Analyse finden Sie hier ) ist keinesfalls übertrieben, denn in den letzten Tagen haben sich die amerikanischen Standardwerte immer wieder mit der entscheidenden Widerstandszone aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 3.959 Punkten) und dem inzwischen seit über einem Jahr bestehenden Baissetrend (akt. bei 4.013 Punkten) auseinandergesetzt. Die Mehrheit der Marktteilnehmer nimmt also den Signalcharakter der angeführten Barrieren tatsächlich wahr. Mit anderen Worten: Das US-Aktienbarometer befindet sich in der klassischen „make or break“-Situation. Ein nachhaltiger Ausbruch besitzt noch zwei weitere Implikationen: So würde im übergeordneten Kontext die Verschnaufpause des letzten Jahres somit letztlich in eine trendbestätigende Flagge umschlagen. Darüber hinaus gewinnt die auf Wochenbasis vorliegende inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation mehr und mehr an Konturen. Im Blick sollten Anlegerinnen und Anleger zudem eine weitere Durchschnittslinie haben – nämlich die Glättung der letzten 50 Tage (akt. bei 3.941 Punkten). Zeitnah könnte es hier also zu einem „golden cross“ – also einem positiven Schnittmuster zwischen 50- und 200-Tages-Linie kommen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

