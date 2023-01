Voestalpine: 1,84% Plus

Die Serie bei Voestalpine setzt sich mit dem sechsten Gewinntag weiter fort. Wer gleich zu Beginn des Aufwärtstrends eingestiegen ist, kann sich über eine Kurssteigerung von insgesamt 7,44% freuen. Es bleibt spannend zu sehen, ob wir morgen mit einem weiteren Tag mit Positivergebnis rechnen dürfen.

Der aktuelle Höhenflug blieb nicht unbemerkt. Das Tradingvolumen lag merkbar über dem Durchschnitt.

Startend mit 30,16 € ging es heute um 0,56 € merkbar nach oben. Bei einem Tagesschlusskurs von 30,92 € hatte das Papier dann 1,84% gewonnen.

Offenbar etabliert sich bei Voestalpine ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,74% an.

Die heutigen Gewinne reichten dann auch, die Zwölf-Monats-Performance der Voestalpine-Aktie wieder ins Plus zu drehen. Dank des heutigen Tages ergibt sich für die letzten 12 Monate ein Kursanstieg von 2,52%