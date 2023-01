Wachstumstempo von AWS könnte sich verringern!

Die Sparpläne des US-Unternehmens Amazon nehmen größere Ausmaße an als bisher angenommen. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten sollen in einer ersten Entlassungswelle konzernweit 18.000 Büro-Stellen gestrichen werden. Gemessen an den Arbeitsplätzen in den Büros von Amazon sind das sechs Prozent. Das Online-Einzelhandelsgeschäft, das Amazon zu einem Weltkonzern werden ließ, hat in den letzten Quartalen Verluste eingefahren. Besser lief es beim größten Cloud-Anbieter der Welt Amazon-Web-Services (AWS). Etliche Unternehmen in Deutschland setzen auf die Lösungen von AWS. Doch das ungebremste Wachstumstempo im globalen Cloud-Business schein sich abzuschwächen. Konkurrent Microsoft hat aktuell den Ausblick für seine Azure-Cloud gesenkt. Das Cloudwachstum sollte sich bei Azure um vier bis fünf Prozentpunkte verlangsamen. Diese Entwicklung könnte auch bei AWS platzgreifen und die derzeitige Cashcow von Amazon abwerten. Für den Konzern insgesamt wäre dies keine gute Nachricht.

Zum Chart

Der lange Aufwärtstrend von Amazon ging im Wesentlichen seit September 2020 in eine Seitwärtsrange über. Ab November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtsbewegung, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar 24. Mai 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 146,57 US-Dollar und bildete gleichzeitig am 16. August 2022 den Startpunkt einer neuerlichen Abwärtssequenz. Diese Sequenz erstreckte sich bis zum 6. Januar 2023 auf das Niveau von 81,43 US-Dollar. Im neuen Jahr 2023 entwickeln sich die Aktienmärkte bis dato auf breiter Front freundlicher, wovon auch die Aktie von Amazon profitiert hat. Kurzfristig betrachtet hat es den Anschein, dass der jüngste Aufwärtsimpuls den Abwärtstrend gebrochen hat. Der Kurs entwickelte sich bis in den Bereich des Kernwiderstands bei 101,26 US-Dollar. Am 2. Februar gibt aber Amazon die Zahlen zum 4. Quartal 2022 bekannt. Hier besteht genug Raum, um die Schätzungen der Analysten zu enttäuschen. Für das Jahr 2022 ist ein Verlust pro Aktie von 0,1 US-Dollar geplant.