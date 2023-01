5 Aktien, die dein Leben verändert hätten: Welche sind die nächsten?

Aktien, die das eigene Leben verändert hätten: Wir alle kennen klassische Namen. Innovative Megatrends, rechtzeitige, disruptive Veränderungen und das Gefühl, dass ein Unternehmen und ein Management zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen ist. Jede Wette, dass du den einen oder anderen Namen im Kopf hast.

In der Retrospektive ist es klar gewesen, dass Netflix ein Gewinner im Streaming-Markt wird. Der Börsenwert stieg in den letzten 20 Jahren um mehr als das 444-Fache (ausgehend von einem Aktienkurs von 342,50 US-Dollar). Das innovative Erfolgsrezept: Wir orientieren uns noch mehr an den TV-Zuschauern und liefern ihnen ihren gewünschten Content auch wirklich dann, wenn sie ihn sehen wollen.

Netflix ist nicht der einzige Name: In den vergangenen Jahrzehnten sind es unter anderem Amazon, Shopify, Apple oder selbst Alphabet gewesen, die auf eine ähnliche Performance gekommen wären. Jede einzelne Investition in diese Aktien hätte selbst mit einem geringen Einsatz ein gigantisches Vermögen aufgebaut. Gleichzeitig hat jedes Unternehmen dahinter unsere Verbrauchergewohnheiten auf den Kopf gestellt. Das ist ein Merkmal derartiger Erfolgsgeschichten.

Ein Problem für uns Investoren ist: Heute können wir uns von dieser lebensverändernden Performance wenig leisten, selbst wenn die Unternehmen nicht minder attraktiv sind. Aufgrund des gestiegenen Börsenwertes gibt es hier tendenziell keine Ver-100-facher im Kreise dieser Namen mehr.

Aber es nützt nichts, den vergangenen Chancen hinterherzutrauen. Smarte, weitsichtige Investoren suchen das neue Netflix, das neue Amazon. Oder auch das neue Alphabet, das es heute garantiert schon in der Börsenwelt gibt.

Wir von der Aktienwelt360 können nicht mit Sicherheit sagen, dass wir auf unserer Scorecard vom Aktienkompass eine derart lebensverändernde Aktie haben. Aber wir sehen, dass zum Beispiel ein The Trade Desk seit unserer ersten Empfehlung im Jahre 2016 um mehr als 800 % gestiegen ist, Mercadolibre kommt seit der Aufnahme auf unsere Scorecard auf ein Kursplus von mehr als 900 %.

Es ist möglich, solche Aktien zu identifizieren. Noch besser: Es ist möglich, auch heute in solche Aktien zu investieren, die dein Leben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern können. Das vielleicht Beste: Heute kannst du direkt Aktienkompass mit einem Rabatt in Höhe von 36,0 % testen ‒ und dich mit uns auf die Spur nach solchen lebensverändernden Investitionen begeben.

Offenlegung: Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre, Netflix, Shopify und The Trade Desk. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon, Apple, Mercadolibre, Netflix, Shopify und The Trade Desk.

