Nichts Neues bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment: Eröffnungs- und Schlusskurs blieben gleich

Heute gab es eine Punktlandung für den Preis bei Börsenschluss bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment.

Bei magrem Marktinteresse tat sich heute nicht viel. Die geringe Anzahl an Trades konnte am Aktienkurs nichts ändern. Die Aktie schloss genau so, wie sie gestartet war, bei 65,10 €.

Viel tiefer als der Tagesschlusskurs ging es heute nicht, das Tagestief wurde bei 65,00 € erreicht. Nach oben tat sich hingegen zeitweise viel, der Höchstkurs lag bei 66,70 €.

Das Plus der letzten 12 Monate von 0,00% bleibt durch den heutigen Börsentag unangetastet.