Heute gab es eine Punktlandung für den Schlusskurs bei Verbund.

Bei magrem Volumen tat sich heute nicht viel. Die unbedeutende Anzahl an Trades konnte am Aktienpreis nichts ändern. Die Aktie schloss genau so, wie sie gestartet war, bei 77,10 €.

Zwischenzeitlich notierte die Aktie bei einem Tageshöchstkurs von 78,00 €, der tiefste Stückpreis notierte bei 76,50 €.