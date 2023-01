Das heutige Handelstag bei Verbund hätte man sich sparen können.

Bei bescheidenem Marktinteresse tat sich heute nicht viel. Die geringe Anzahl an Trades konnte am Aktienpreis nichts ändern. Die Aktie schloss genau so, wie sie gestartet war, bei 77,10 €.

Dabei bewegte sich der Preis zwischen 76,50 € und 78,00 €.