Anstehende Zinsentscheide treiben Europas Anleger um

Frankfurt (Reuters) - Die anstehenden Zinsentscheide der größten Notenbanken halten Anleger an den europäischen Börsen in Atem.

Der deutsche Leitindex Dax notierte am Montag 0,6 Prozent tiefer bei 15.064 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx, verlor 0,8 Prozent auf 4144 Zähler. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der US-Notenbank Fed und um 50 Basispunkte bei der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der Bank of England (BoE) gelte derzeit als sicher, sagte Marktstratege Christian Henke vom Handelshaus IG. Interessanter als die Zinsentscheide selbst könnten daher vor allem die anschließenden Pressekonferenzen der obersten Währungshüter werden. "Jede Aussage über die künftige Marschrichtung der Notenbanken dürfte genau analysiert und auf die Goldwaage gelegt werden. Denn die Anleger spekulieren bereits jetzt, wann der Zinserhöhungszyklus enden wird."

In Deutschland sorgten auch überraschend schwache Wachstumsdaten für Unruhe. Das Bruttoinlandsprodukt in der Bundesrepublik schrumpfte von Oktober bis Dezember überraschend um 0,2 Prozent zum Vorquartal. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine Stagnation erwartet. "Für das Minus ist vor allem der private Verbrauch verantwortlich. Die Konsumenten sind nicht immun gegen eine Erosion ihrer Kaufkraft durch die rekordhohe Inflation", sagte Jörg Krämer, Chef-Volkswirt der Commerzbank.

ÖLPREIS FÄLLT - SPANISCHE INFLATION STÜTZT EURO

Die Nervosität vor den Zinsentscheiden sowie schwindende Hoffnungen auf eine Ausweitung der Förderquoten durch die Opec+ drückten den Ölpreis. Rohöl der Sorte Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 86,42 Dollar pro Barrel (159 Liter). US-Öl WTI verlor 0,5 Prozent auf 79,27 Dollar pro Barrel. Die erwartete Zinsanhebung durch die Fed könnte Investoren zufolge die Nachfrage nach Öl drücken, da die Kreditkosten sich erhöhen. Zudem geht man davon aus, dass die Opec+ Länder ihre Fördermenge auf demselben Niveau belassen, da auch sie den Experten der Australia National Bank zufolge den Fed-Entscheid abwarten werden. Beide Beschlüsse sind für Mittwoch geplant.

Die spanischen Inflationsdaten beflügelten unterdessen den Euro. Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 1,0907 Dollar. "Die heutigen Daten werden die Erwartungen für eine Anhebung der EZB-Zinssätze um 50 Basispunkte am Donnerstag untermauern und signalisieren, dass die Zinssätze weiter angehoben werden", sagte Niels Christensen, Chefanalyst bei der finnischen Bank Nordea. Die Verteuerungsrate für Spanien stieg um 5,8 Prozent im Januar von 5,5 Prozent im Vormonat. Analysten waren von einem Rückgang auf 4,7 Prozent ausgegangen.

RBI NACH SANKTIONIERUNG RUSSISCHER TOCHTER UNTER DRUCK

Bei den Einzelwerten stürzte die PNE-Aktie um 16 Prozent ab, nachdem die US-Investmentbank Morgan Stanley den Verkauf ihres 40-Prozent-Anteils an dem deutschen Windparkentwickler aufgegeben hatte. Die Ankündigung einer Partnerschaft mit Daimler Trucks trieb unterdessen die Aktie von Deutz um 4,8 Prozent nach oben.

Auf europäischer Ebene geriet Raiffeisen Bank International nach der Sanktionierung ihrer russischen Leasingtochter in der Ukraine unter Druck. Die Aktien des österreichischen Geldhauses fielen in Wien um knapp sechs Prozent. Gleichzeitig schickte eine interne Untersuchung und ein Chefwechsel die Aktien des Anbieters von Online-Wetten 888 auf Talfahrt. Die Wertpapiere fielen in London um 25 Prozent und landeten damit am Ende des britischen Nebenwerteindex. Wegen einer internen Untersuchung will das Unternehmen seine VIP-Aktivitäten im Nahen Osten einstellen. Außerdem tritt Konzernchef Itai Pazner mit sofortiger Wirkung zurück, teilte 888 mit.

