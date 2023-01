Applied Materials - Der nächste Ausbruch!?!

Im Technologiesektor weisen inzwischen viele Charts Abwärtstrendbrüche sowie abgeschlossene Bodenbildungen auf. Als objektiver Maßstab zeigte zuletzt auch die Advance-/Decline-Linie für den Nasdaq Comp. eine substanzielle Verbesserung der Marktbreite. In die beschriebene Kategorie „Trendwende plus Trendbruch“ fällt gegenwärtig auch die Applied Materials-Aktie. Hier liegt eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor (siehe Chart). In der letzten Woche konnte das Papier zudem den Anfang vergangenen Jahres etablierten Abwärtstrend (akt. bei 110,09 USD) zu den Akten legen. Der beschriebene Ausbruch wird dabei von Seiten diverser Indikatoren bestätigt. So notiert die Relative Stärke (Levy) nach einer Bodenbildung wieder komfortabel über dem Schwellenwert von 1. Gleichzeitig ist der MACD nicht nur „long“ positioniert, sondern hat zuvor auch den Abwärtstrend seit 2021 gebrochen. Die horizontalen Barrieren bei rund 123 USD stecken nun den nächsten Widerstandsbereich ab. Eine enge Absicherung auf Basis des Vorwochentiefs (108,67 USD) gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV).

Applied Materials (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Applied Materials

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.