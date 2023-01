DAX: Auf biegen und brechen weiter rauf

Vor dem Hintergrund eines äußerst starken Freitagshandels in den USA dürfte auch der Deutsche Aktienindex von der Kauflaune der Börsianer profitieren und sich endlich über das Widerstandsniveau von 15.150 Punkten hinwegsetzen. Bis zu den Rekordständen aus 2021 ist es damit auch nicht mehr weit, die Gefahr dynamische Rücksetzer wächst jedoch mit jedem weiteren Kursgewinn des Barometers.

Übergeordnet wurde ohnehin für den DAX ein Anstieg an 15.304 und darüber 15.542 Punkte favorisiert, allerdings lässt das Barometer jede Gelegenheit aus, eine regelkonforme 1-2-3-Konsolidierung zu vollziehen und bricht praktisch immer in der Mitte ab. Auch diesmal könnte es direkt in die Zielzonen weiter rauf gehen.

Unterhalb von 15.110 Zählern würde allerdings das noch letzte Woche favorisierte Konsolidierungsszenario mit Zielen bei 14.818 Punkten sehr wahrscheinlich werden, spätestens um 14.585 Punkten sollte aber wieder eine Stabilisierung und Rückkehr zur alten Stärke gelingen.

Erste Wirtschaftsdaten stehen ab 9:00 Uhr mit Spaniens Verbraucherpreisen aus Januar (Vorabschätzung) auf der Agenda, eine Stunde später geht es mit Deutschlands BIP Q4 (1. Veröffentlichung) weiter. Eine weitere Stunde später folgen eine Reihe Daten zur europäischen Wirtschaftsstimmung, dem Geschäftsklimaindikator, dem Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen aus Januar.