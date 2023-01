Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Konjunktur im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Freitag hatte er 0,1 Prozent höher bei 15.150 Punkten geschlossen.

Zum Wochenstart werden Anleger die Zahlen zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal durchleuchten. Die Bilanzsaison nimmt auch in Europa Fahrt auf. Am Montag stehen unter anderem die Zahlen von Philips und Ryanair an. An Chinas Börsen wird erstmals nach den Neujahrsfeierlichkeiten wieder gehandelt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.150,03

Dax-Future

15.158,00

EuroStoxx50

4.178,01

EuroStoxx50-Future

4.166,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.978,08 +0,1 Prozent

Nasdaq

11.621,71 +1,0 Prozent

S&P 500

4.070,56 +0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.433,40 +0,2 Prozent

Shanghai

3.268,80 +0,1 Prozent

Hang Seng

22.133,58 -2,5 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska.)