Dax zur Eröffnung tiefer - Warten auf Notenbank-Entscheidungen

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Woche zeigen sich die Dax-Anleger nervös.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag 0,5 Prozent tiefer bei 15.079 Punkten. "Mit der Fed am Mittwoch und der EZB sowie der Bank of England am Donnerstag beraten gleich drei der wichtigsten Notenbanken weltweit über ihre Zinsen. Diese Woche hat das Potenzial, die Börsen ordentlich durchzuschütteln", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. "Gewinnmitnahmen oder zumindest eine erhöhte Absicherungsaktivität wären jetzt alles andere als eine Überraschung."

Bei den Einzelwerten geriet PNE stark unter Druck. Die Papiere stürzten um 15,4 Prozent ab, nachdem die US-Investmentbank Morgan Stanley den Verkauf ihres 40-Prozent-Anteils an dem deutschen Windparkentwickler aufgegeben hatte. Die Ankündigung einer Partnerschaft mit Daimler Trucks trieb unterdessen die Aktie von Deutz um 3,3 Prozent nach oben.

