Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen in ereignisreiche Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gegangen. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 137,75 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,21 Prozent. Auch in anderen Euroländern legten die Anleihekurse etwas zu.

Die neue Woche bringt zahlreiche wichtige Ereignisse mit sich. In der Geldpolitik entscheiden große Notenbanken über ihren Kurs, darunter die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England. An Konjunkturdaten stehen ebenfalls viele Höhepunkte an. Den Auftakt macht am Montag das Statistische Bundesamt, das im Laufe des Vormittags für die deutsche Wirtschaft erste Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2022 liefern will./bgf/mis